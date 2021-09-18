Укр

Насиловали втроем и снимали на телефон: подросткам "светит" 12 лет за надругательство над односельчанкой

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Подвал принадлежит семье одного из подозреваемых. Новость обновлена 18 сентября 2021, 07:30
Подвал принадлежит семье одного из подозреваемых.

Парням огласили подозрение спустя почти месяц после нападения.

Трое несовершеннолетних парней изнасиловали 14-летнюю девушку в Закарпатской области. Надругательство произошло в подвале одного из фигурантов дела. Преступление, в котором их подозревают, они снимали на видео. Подозреваемые — сверстники девушки из поселка городского типа Воловец Мукачевского района.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Пострадавшая не сразу решилась рассказать о надругательстве. Групповое изнасилование произошло еще в конце августа, лишь спустя некоторое время, когда узнали близкие девочки, они обратились в полицию.

Согласно имеющимся данным, двум подозреваемым по 15 лет и одному 14. Им объявили подозрение за групповое изнасилование и взяли под стражу.

В подвал девочку затащили, согласно информации прокуратуры экспертизы продолжаются, а пострадавшей оказывают помощь.

В поселке Воловец живет чуть больше пяти тысяч человек. Максимальное наказание для подростков — 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в России мужчина запер девушку в подвале после свидания и насиловал десять дней. Также в Одессе будут судить взрослого мужчину за растление и изнасилование десяти девочек, часть из них он снимал на видео.

Теги:
#Прокуратура #Закарпатье #Закарпатская область #Групповое изнасилование #Изнасилование несовершеннолетней
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