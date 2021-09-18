Гвалтували втрьох і знімали на телефон: підліткам "світить" 12 років за наругу над односелицею

Хлопцям оголосили підозру через майже місяць після нападу.

Троє неповнолітніх хлопців зґвалтували 14-річну дівчину в Закарпатській області. Наруга сталося в підвалі одного з фігурантів справи. Злочин, в якому їх підозрюють, вони знімали на відео. Підозрювані — однолітки дівчини з селища міського типу Воловець Мукачівського району.

Про це повідомляє прокуратура регіону.

Постраждала не відразу зважилася розповісти про наругу. Групове згвалтування сталося ще в кінці серпня, лише через деякий час, коли дізналися близькі дівчинки, вони звернулися в поліцію.

Згідно з наявними даними, двом підозрюваним по 15 років і одному 14. Їм оголосили підозру за групове згвалтування і взяли під варту.

До підвалу дівчинку затягли, згідно з інформацією прокуратури експертизи тривають, а постраждалій надають допомогу.

У селищі Воловець живе трохи більш як п'ять тисяч осіб. Максимальне покарання для підлітків — 12 років.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії чоловік замкнув дівчину в підвалі після побачення і ґвалтував десять днів. Також в Одесі судитимуть дорослого чоловіка за розбещення та зґвалтування десяти дівчаток, частину з них він знімав на відео.