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Пішла на побачення і не повернулася: росіянку через 10 днів знайшли прикутою в підвалі

Автор
В. Куценко
Дата публікації
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Автор
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Сергій Свєшніков та Єлизавета Бабікова Новина оновлена 03 вересня 2021, 13:44
Сергій Свєшніков та Єлизавета Бабікова

Історія про небезпеку знайомств в мережі. На цей раз зі щасливим кінцем

У Нижньому Новгороді 10 днів шукали молоду жінку, яка пішла на побачення і не повернулася — її тримали в підвалі гаража прикутою і гвалтували.

Про це повідомляє канал Mash.

Відзначається, що 24 серпня 23-річна Єлизавета Бабікова пішла на побачення з новим знайомим, з яким познайомилася в Інтернеті, — 39-річним Сергієм Свєшніковим. Він забрав її на чорному Range Rover, після чого її ніхто не бачив.

Єлизавета Бабікова
Єлизавета Бабікова
Сергій Свєшніков
Сергій Свєшніков

Пару днів назад слідком РФ порушив кримінальну справу про вбивство, а 2 вересня дружина Свєшнікова заявила про його зникнення і закликала небайдужих допомогти з пошуками.

У той же день знайшлася Єлизавета. Вона була прикута наручниками в підвалі гаража, що належить Сергію. Гараж був закритий.

Зараз Свєшнікова активно шукають за підозрою в позбавленні волі і згвалтуванні.

Бабікова розповіла, що чоловік віз її нібито в ресторан, по дорозі запропонував зайнятися сексом в машині, а отримавши відмову надів на її руки іграшкові наручники і спробував згвалтувати. Коли не вийшло, силою затягнув в підвал і завершив розпочате.

Варто зауважити, що, на жаль, такі події не рідкість в Росії — цього літа в Черкеську чоловік зґвалтував і задушив волосінню школярку тільки тому, що йому привиділися роги на її голові.

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