Пішла на побачення і не повернулася: росіянку через 10 днів знайшли прикутою в підвалі

Історія про небезпеку знайомств в мережі. На цей раз зі щасливим кінцем

У Нижньому Новгороді 10 днів шукали молоду жінку, яка пішла на побачення і не повернулася — її тримали в підвалі гаража прикутою і гвалтували.

Про це повідомляє канал Mash.

Відзначається, що 24 серпня 23-річна Єлизавета Бабікова пішла на побачення з новим знайомим, з яким познайомилася в Інтернеті, — 39-річним Сергієм Свєшніковим. Він забрав її на чорному Range Rover, після чого її ніхто не бачив.

Єлизавета Бабікова

Сергій Свєшніков

Пару днів назад слідком РФ порушив кримінальну справу про вбивство, а 2 вересня дружина Свєшнікова заявила про його зникнення і закликала небайдужих допомогти з пошуками.

У той же день знайшлася Єлизавета. Вона була прикута наручниками в підвалі гаража, що належить Сергію. Гараж був закритий.

Зараз Свєшнікова активно шукають за підозрою в позбавленні волі і згвалтуванні.

Бабікова розповіла, що чоловік віз її нібито в ресторан, по дорозі запропонував зайнятися сексом в машині, а отримавши відмову надів на її руки іграшкові наручники і спробував згвалтувати. Коли не вийшло, силою затягнув в підвал і завершив розпочате.

Варто зауважити, що, на жаль, такі події не рідкість в Росії — цього літа в Черкеську чоловік зґвалтував і задушив волосінню школярку тільки тому, що йому привиділися роги на її голові.