Пошла на свидание и не вернулась: россиянку спустя 10 дней нашли прикованной в подвале

История об опасности знакомств в сети. На этот раз со счастливым концом

В Нижнем Новгороде 10 дней искали молодую женщину, которая ушла на свидание и не вернулась — ее держали в подвале гаража прикованной и насиловали.

Об этом сообщает канал Mash.

Отмечается, что 24 августа 23-летняя Елизавета Бабикова пошла на свидание с новым знакомым, с которым познакомилась в Интернете, — 39-летним Сергеем Свешниковым. Он забрал ее от дома на черном Range Rover, после чего ее никто не видел.

Елизавета Бабикова

Сергей Свешников

Пару дней назад Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве, а 2 сентября жена Свешникова заявила о его пропаже и призвала неравнодушных помочь с поисками.

В тот же день нашлась Елизавета. Она была прикована наручниками в подвале гаража, принадлежащем Сергею. Гараж был закрыт.

Сейчас Свешникова активно ищут по подозрению в лишении свободы и изнасиловании.

Бабикова рассказала, что мужчина вез ее якобы в ресторан, по дороге предложил заняться сексом в машине, а получив отказ надел на ее руки игрушечные наручники и попытался изнасиловать. Когда не получилось, силой затащил в подвал и завершил начатое.

Стоит заметить, что, к сожалению, такие происшествия не редкость в России — этим летом в Черкесске мужчина изнасиловал и задушил леской школьницу только потому, что ему померещились рога на ее голове.