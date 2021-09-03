Пошла на свидание и не вернулась: россиянку спустя 10 дней нашли прикованной в подвале
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История об опасности знакомств в сети. На этот раз со счастливым концом
В Нижнем Новгороде 10 дней искали молодую женщину, которая ушла на свидание и не вернулась — ее держали в подвале гаража прикованной и насиловали.
Об этом сообщает канал Mash.
Отмечается, что 24 августа 23-летняя Елизавета Бабикова пошла на свидание с новым знакомым, с которым познакомилась в Интернете, — 39-летним Сергеем Свешниковым. Он забрал ее от дома на черном Range Rover, после чего ее никто не видел.
Пару дней назад Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве, а 2 сентября жена Свешникова заявила о его пропаже и призвала неравнодушных помочь с поисками.
В тот же день нашлась Елизавета. Она была прикована наручниками в подвале гаража, принадлежащем Сергею. Гараж был закрыт.
Сейчас Свешникова активно ищут по подозрению в лишении свободы и изнасиловании.
Бабикова рассказала, что мужчина вез ее якобы в ресторан, по дороге предложил заняться сексом в машине, а получив отказ надел на ее руки игрушечные наручники и попытался изнасиловать. Когда не получилось, силой затащил в подвал и завершил начатое.
Стоит заметить, что, к сожалению, такие происшествия не редкость в России — этим летом в Черкесске мужчина изнасиловал и задушил леской школьницу только потому, что ему померещились рога на ее голове.
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