На Полтавщині копів підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки: всі подробиці

До зґвалтування можуть бути причетні колишній та чинний співробітники поліції

У Полтавській області двох чоловіків, один з яких чинний поліцейський, підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки. Потерпіла сама заявила про інцидент у правоохоронні органи.

Про це ввечері у вівторок, 12 жовтня, повідомила прес-служба поліції Полтавської області.

Жінка прийшла у поліцію зранку 12 жовтня із заявою, що вночі її зґвалтували двоє чоловіків, серед яких був дільничий офіцер поліції. Як зʼясувалося, правоохоронець з 30 вересня перебував на лікарняному.

За даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 ККУ.

Пізніше, колишній народний депутат Ігор Мосійчук, який родом з Полтавщини, повідомив, що жінку, вагітну другою дитиною, зґвалтували у селі Чавельча Оржицького району в ніч на 12 жовтня. За його інформацією, один з учасників знущань над жінкою був дільничим, а другий — колись працював у карному розшуку.

Більше того, за словами екс-нардепа, зґвалтування відбулося у будинку потерпілої, куди увірвалися колишні співробітники поліції.

Додається, що жінку з кровочетею госпіталізували у лікарню.

Як повідомив у Facebook брат екснардепа Ігоря Мосійчука – Антон Мосійчук — потерпілу звати Сніжана Сайко. Більше того, чоловік опублікував фото одного з кривдників жінки і назвав його імʼя — Тарас Шаповаленко.

"Жахливе зґвалтування двома виродками-поліцейськими вагітної жінки на моїй малій батьківщині Лубенщині сколихнуло всю громаду. Тарас Шаповаленко ніби вже звільнився заднім числом. Потерпіла – Сніжана Сайко. Її госпіталізували з кровотечею до лікарні. А два виродки у формі поліції бігають селом та районом, пропонують грубі гроші, аби замʼяти цю справу і не сісти на довгий термін", — написав Мосійчук.

Тарас Шаповаленко - поліцейський з Полтавщини, якого підозрюють у зґвалтуванні вагітної

Зранку у середу, 13 жовтня, екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що правоохоронці роблять все для того, щоб уникнути покарання за наругу над вагітною жінкою. Зокрема, один з них намагається тиснути на потерпілу.

До слова, односельчани правоохоронців про них не найращої думки.

"Всю ніч я отримував дзвінки від земляків з Лубенщини з самої Чевельчі та сусідніх сіл від селян які називають дільничого садистом, самодуром та хабарником, а також причетним до безпредєла в окрузі. Зараз з боку підозрюваного та його оточення здійснюється безпрецендентний тиск на потерпілу і є намагання зам’яти справу а тому лише розголос та суспільний контроль допоможе покарати по закону виродків…", — написав Ігор Мосійчук.

Варто зазначити, що село Чавельча, де сталося зґвалтування, має населення всього 837 осіб. Можна припустити, що люди там один одного добре знають.

Село Чавельча Полтавської області

Нагадаємо, що у травні 2020 року затримали двох співробітників поліції за підозрою у згвалтуванні жінки. Трагедія відбулася у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині. Двоє копів доставили жінку у відділок як свідка у справі про пограбування, однак там її катували, одягали на голову протигаз, кайданки, стріляли над її головою і кілька раз зґвалтували. Після тортур потерпіла звернулася до лікарні, а підозрюваних заарештували.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, троє неповнолітніх хлопців зґвалтували 14-річну дівчину в Закарпатській області і зняли все це на телефон.