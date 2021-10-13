На Полтавщині копів підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки: всі подробиці
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До зґвалтування можуть бути причетні колишній та чинний співробітники поліції
У Полтавській області двох чоловіків, один з яких чинний поліцейський, підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки. Потерпіла сама заявила про інцидент у правоохоронні органи.
Про це ввечері у вівторок, 12 жовтня, повідомила прес-служба поліції Полтавської області.
Жінка прийшла у поліцію зранку 12 жовтня із заявою, що вночі її зґвалтували двоє чоловіків, серед яких був дільничий офіцер поліції. Як зʼясувалося, правоохоронець з 30 вересня перебував на лікарняному.
За даним фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за ч. 3 ст. 152 ККУ.
Пізніше, колишній народний депутат Ігор Мосійчук, який родом з Полтавщини, повідомив, що жінку, вагітну другою дитиною, зґвалтували у селі Чавельча Оржицького району в ніч на 12 жовтня. За його інформацією, один з учасників знущань над жінкою був дільничим, а другий — колись працював у карному розшуку.
Більше того, за словами екс-нардепа, зґвалтування відбулося у будинку потерпілої, куди увірвалися колишні співробітники поліції.
Додається, що жінку з кровочетею госпіталізували у лікарню.
Як повідомив у Facebook брат екснардепа Ігоря Мосійчука – Антон Мосійчук — потерпілу звати Сніжана Сайко. Більше того, чоловік опублікував фото одного з кривдників жінки і назвав його імʼя — Тарас Шаповаленко.
"Жахливе зґвалтування двома виродками-поліцейськими вагітної жінки на моїй малій батьківщині Лубенщині сколихнуло всю громаду. Тарас Шаповаленко ніби вже звільнився заднім числом. Потерпіла – Сніжана Сайко. Її госпіталізували з кровотечею до лікарні. А два виродки у формі поліції бігають селом та районом, пропонують грубі гроші, аби замʼяти цю справу і не сісти на довгий термін", — написав Мосійчук.
Зранку у середу, 13 жовтня, екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що правоохоронці роблять все для того, щоб уникнути покарання за наругу над вагітною жінкою. Зокрема, один з них намагається тиснути на потерпілу.
До слова, односельчани правоохоронців про них не найращої думки.
"Всю ніч я отримував дзвінки від земляків з Лубенщини з самої Чевельчі та сусідніх сіл від селян які називають дільничого садистом, самодуром та хабарником, а також причетним до безпредєла в окрузі. Зараз з боку підозрюваного та його оточення здійснюється безпрецендентний тиск на потерпілу і є намагання зам’яти справу а тому лише розголос та суспільний контроль допоможе покарати по закону виродків…", — написав Ігор Мосійчук.
Варто зазначити, що село Чавельча, де сталося зґвалтування, має населення всього 837 осіб. Можна припустити, що люди там один одного добре знають.
Нагадаємо, що у травні 2020 року затримали двох співробітників поліції за підозрою у згвалтуванні жінки. Трагедія відбулася у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині. Двоє копів доставили жінку у відділок як свідка у справі про пограбування, однак там її катували, одягали на голову протигаз, кайданки, стріляли над її головою і кілька раз зґвалтували. Після тортур потерпіла звернулася до лікарні, а підозрюваних заарештували.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, троє неповнолітніх хлопців зґвалтували 14-річну дівчину в Закарпатській області і зняли все це на телефон.
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