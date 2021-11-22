В Полтаве прохожие отбили у насильника 16-летнюю жертву: детали и видео

С места преступления подозреваемый успел скрыться

Поздним вечером воскресенья, 22 ноября, в Полтаве спасли от изнасилования 16-летнюю девочку.

Подробности инцидента сообщает Telegram-канал "ТРУХА Полтава".

Известно, что трагедия едва не произошла неподалеку торгово-развлекательного центра "Экватор". Злоумышленнику удалось затащить девочку под мост, хотя она кричала и сопротивлялась.

Её голос и услышали случайные прохожие. Сориентировавшись на звук, в кустах они увидели мужчину лет сорока с характерным шрамом у глаза и молодую перепуганную девушку.

Злоумышленник пытался убедить внезапных свидетелей в том, что ничего не происходит, а сексом он хочет заняться со своей женой. Однако очевидцы не уходили, начали активно присвечивать фонариками, чтобы конкретно понять, что происходит. Именно поэтому насильник испугался и убежал.

Как выяснилось позже, 16-летняя девушка праздновала день рождения с друзьями и немного выпила. Как именно на неё напал злоумышленник, не сообщается. Практически сразу с места событий жертву забрали врачи "скорой помощи".

Местные жители уже заявили, что "мужчину со шрамом" уже не впервые обвиняют в попытке изнасилования несовершеннолетних. При этом его личность полицейским, судя по всему, до сих пор установить не удалось.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нескольких полтавских копов подозревают в надругательстве над беременной женщиной. Вероятно, это могло произойти после общего застолья.