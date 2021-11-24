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Под Днепром педагог изнасиловал 13-летнюю школьницу: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Под Днепром изнасиловали девочку Новость обновлена 24 ноября 2021, 09:18
Под Днепром изнасиловали девочку

Ребенка ударили по лицу и заклеили рот скотчем

В Днепропетровской области социального педагога школы-интерната обвинили в изнасиловании 13-летней подопечной. Мужчина сначала ударил ребенка, заклеил ему рот скотчем, а потом воспользовался беспомощностью.

Как сообщает местное издание "Днепр час", инцидент произошел в понедельник, 23 ноября, около 20:00 вечера.

В полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки с заявлением, что ее внучку изнасиловали в школе-интернате. По словам женщины, над 13-летним ребенком надругался 56-летний социальный педагог спецшколы в селе Саксагань Каменского района.

Бабушка рассказала правоохранителям, что мужчина в спальной комнате общежития ударил семиклассницу по лицу, после чего заклеил рот липкой лентой, а затем изнасиловал.

Выяснять обстоятельства преступления будут правоохранители. Сотрудники Каменского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). Обидчику девочки грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в школе Днепра жестоко подрались шестиклассники. Мать одного из участников драки заявила о буллинге, а школьники рассказали, что ненавидят ее сына.

Теги:
#Изнасилование #Днепропетровская область #Социальный педагог #Школа-интернат #Діти
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