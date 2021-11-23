Укр

В школе Днепра жестоко подрались шестиклассники: инцидент попал на видео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Булинг в школе Днепра Новость обновлена 23 ноября 2021, 09:57
Булинг в школе Днепра

Одноклассники пострадавшего мальчика заявили, что они его ненавидят

В городе Днепр в общеобразовательной школе №29 разгорелся скандал из-за случая буллинга над учеником. Одна из мам заявила об избиении сына со стороны одноклассников.

Об инциденте сообщило местное издание "Наш город".

Отмечается, что мама школьника – Наталья Супрун – заметила, что после учебы ее сын пришел домой в подавленном настроении. На вопрос женщины ребенок ничего не рассказал, однако в тот же день одноклассница шестиклассника прислала ему видео, на котором мальчика жестоко избивают одноклассники. Это произошло еще в четверг, 18 ноября, однако информация в СМИ появилась только 22 ноября.

Женщина на следующий день после драки с видеодоказательствами пришла в школу, туда же приехали правоохранители. В разговоре матери пострадавшего мальчика одноклассники школьника в присутствии администрации учебного заведения рассказали, что они его ненавидят.

Теперь в ситуации будет разбираться специальная комиссия, созданная в школе №29. Кроме того, два учителя получили выговоры за то, что не дежурили на этаже во время перерыва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России школьники устроили публичную расправу над своим сверстником, а видео, как и положено, выложили в соцсети.

Теги:
#Драка #Днепр #Школа #Булинг #Діти
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