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У школі Дніпра жорстоко побилися шестикласники: інцидент потрапив на відео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Булінг у школі Дніпра Новина оновлена 23 листопада 2021, 09:57
Булінг у школі Дніпра

Однокласники постраждалого хлопчика заявили, що вони його ненавидять

У місті Дніпро у загальноосвітній школі №29 розгорівся скандал через випадок булінгу над учнем. Одна з мам заявила про побиття сина з боку однокласників.

Про інцидент повідомило місцеве видання "Наше місто".

Зазначається, що мама школяра — Наталя Супрун — помітила, що після навчання її син прийшов додому у пригніченому настрої. На запитання жінки дитина нічого не розповіла, однак того ж дня однокласниця шестикласника надіслала їй відео, на якому хлопчика жорстоко б’ють однокласники. Це сталося ще у четвер, 18 листопада, однак інформація у ЗМІ з’явилася лише 22 листопада.

Жінка наступного дня після бійки з відеодоказами прийшла до школи, туди ж приїхали правоохоронці. Під час розмови матері постраждалого хлопчика однокласники школяра у присутності адміністрації навчального закладу розповіли, що вони його ненавидять.

Тепер у ситуації буде розбиратися спеціальна комісія, яку створили у школі №29. Крім того, двоє вчителів отримали догани за те, що не чергували на поверсі під час перерви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії школярі влаштували публічну розправу над своїм однолітком, а відео, як і заведено, виклали у соцмережі.

Теги:
#Бійка #Дніпро #Школа #Булінг #Діти
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