Місто з назвою: у Радянській Гавані школяра жорстоко побили на камеру
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Поведінка школярів викликала хвилю гніву у мережі.
У Росії у Хабаровському краї школярі влаштували публічну розправу над своїм однолітком, а відео, як і заведено, виклали у соцмережі.
Кадри побиття розлетілися місцевими телеграм-каналами.
Як повідомив МДК, подія сталася у місті Радянська Гавань. За його інформацією, місцеві жителі кажуть, що головний фігурант побиття відвідує секцію самбо. А ось що стосується постраждалого, то кажуть, що він часто зазнає цькування та побиття у школі.
Справою вже зайнявся слідчий комітет.
На одному з відео видно, що хлопчика били гуртом. Один з учасників страти тримав постраждалого за голову, щоб той не міг ухилитися, а в цей час інший ударив його ногою по обличчю.
На іншому відео помітно, що зловмисник продовжує бити свою жертву ногами по голові, попри те, що той згорнувся в клубок і намагався ухилитися від ударів.
Через сцени насилля на кадрах, "Телеграф" не публікуватиме їх тут, проте охочі можуть подивитися відео за посиланням (суворо 18+).
Жорстокість неповнолітніх не змогла пройти повз увагу користувачів мережі, які не стали приховувати своє обурення їхніми діями.
Як повідомлялося раніше, на Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області. Після цього чоловік потрапив до реанімації.
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