Місто з назвою: у Радянській Гавані школяра жорстоко побили на камеру

Поведінка школярів викликала хвилю гніву у мережі.

У Росії у Хабаровському краї школярі влаштували публічну розправу над своїм однолітком, а відео, як і заведено, виклали у соцмережі.

Кадри побиття розлетілися місцевими телеграм-каналами.

Як повідомив МДК, подія сталася у місті Радянська Гавань. За його інформацією, місцеві жителі кажуть, що головний фігурант побиття відвідує секцію самбо. А ось що стосується постраждалого, то кажуть, що він часто зазнає цькування та побиття у школі.

Справою вже зайнявся слідчий комітет.

На одному з відео видно, що хлопчика били гуртом. Один з учасників страти тримав постраждалого за голову, щоб той не міг ухилитися, а в цей час інший ударив його ногою по обличчю.

На іншому відео помітно, що зловмисник продовжує бити свою жертву ногами по голові, попри те, що той згорнувся в клубок і намагався ухилитися від ударів.

Через сцени насилля на кадрах, "Телеграф" не публікуватиме їх тут, проте охочі можуть подивитися відео за посиланням (суворо 18+).

Жорстокість неповнолітніх не змогла пройти повз увагу користувачів мережі, які не стали приховувати своє обурення їхніми діями.

Як повідомлялося раніше, на Одещині невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області. Після цього чоловік потрапив до реанімації.