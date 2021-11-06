Під Одесою невідомі жорстоко побили депутата із Херсонщини: що відомо (фото)

Інцидент стався поблизу відомого заводу "Центроліт"

У передмісті Одеси група невідомих скоїла жорстокий напад на депутата однієї з об’єднаних громад Херсонщини. За життя чоловіка зараз борються медики.

Детальніше про інцидент проінформували у прес-службі Одеської області.

Згідно з деякими деталями, доданими місцевими ЗМІ, напад стався в ніч із 5 на 6 листопада неподалік заводу "Центроліт".

"Центроліт" знаходиться на 21 км Старокиївської дороги

Невідомим вдалося зупинити Toyota Land Cruiser Prado, що належить херсонському депутату, посеред дороги. Потім на подружжя, яке знаходилося в машині, напало і з силою побили.

Під час нападу невідомі не пощадили навіть жінку

Про стан жінки поки що нічого невідомо, а сам депутат нині перебуває у реанімації. У нього роздроблені колінні суглоби, його стан піклуються медичні працівники.

За даними ресурсу "8 News", постраждалий може бути депутатом Мирненської селищної ради Херсонщини та крупним представником агробізнесу.

На місці працювало багато поліцейських

Причина такого бандитського нальоту на подружжя поки що залишається невідомою. Поліцейські працюють над розшуком нападаючих, їм загрожує від п’яти до восьми років за ґратами.

До речі, остання доба в Одесі проходить дуже неспокійно. Як уже повідомляв "Телеграф", вранці 6 листопада в одному з місцевих супермаркетів сталася поножовщина між відвідувачами.