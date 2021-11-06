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В одному із супермаркетів Одеси сталася поножовщина, є поранені (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Є дві версії того, що сталося в "Обжорі" Новина оновлена 06 листопада 2021, 11:14
Є дві версії того, що сталося в "Обжорі"

Найімовірніше, через напад постраждала дівчина

Ранок суботи, 6 листопада, для працівників маркету "Обжора" в Одесі став непростим — невідомий чоловік, озброївшись ножем, напав на відвідувачів магазину.

Деталі інциденту повідомляє місцеве видання "УСІ Online".

Правоохоронці поки що залишають ситуацію без офіційних коментарів. Однак, за словами очевидців, жертвою неадекватного чоловіка стала одна із дівчат, яка робила в маркеті покупки.

Стверджується, що нападник встиг нанести їй поріз по горлу, але його вчасно скрутила охорона закладу.

На місце події негайно було викликано поліцейських та працівників медичної служби.

За попередніми даними, жертва нападу залишилася живою.

При цьому в окремих одеських Telegram-каналах повідомляється, що є й інша версія того, що відбулося. Начебто між відвідувачами сталася суперечка, чоловік заступився за дружину, і за це отримав ножем по горлу. Наскільки реальним є такий варіант подій, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві нещодавно посеред дня у натовпі людей чоловіка поранили ножем.

Теги:
#Одеса #Поранені #Різанина
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