Укр

В одном из супермаркетов Одессы произошла поножовщина, есть раненые (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Есть две версии случившегося в "Обжоре" Новость обновлена 06 ноября 2021, 11:14
Есть две версии случившегося в "Обжоре"

Вероятней всего, из-за нападения пострадала девушка

Утро субботы, 6 ноября, для работников маркета "Обжора" в Одессе стало непростым — неизвестный мужчина, вооружившись ножом, напал на посетителей маркета.

Детали инцидента сообщает местное издание "УСИ Online".

Правоохранители пока оставляют ситуацию без официальных комментариев. Однако, по словам очевидцев, жертвой невменяемого мужчины стала одна из девушек, совершавших в маркете покупки.

Утверждается, что нападающий успел нанести ей порез по горлу, но его вовремя скрутила охрана заведения.

На место происшествия немедленно были вызваны полицейские и работники медицинской службы.

По предварительным данным, жертва нападения осталась жива.

При этом в отдельных одесских Telegram-каналах сообщается, что есть и другая версия происходящего. Якобы между посетителями произошла перепалка, муж вступился за жену, и за это получил ножом по горлу. Насколько реальным является такой вариант событий, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве не так давно посреди дня в толпе людей мужчину ранили ножом.

Теги:
#Одесса #Раненые #Поножовщина
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