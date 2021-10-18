В Киеве средь бела дня мужчину ударили ножом в толпе: эксклюзивные фото

Детали происшествия предстоит установить полиции.

В Киеве у станции метро "Левобережная" злоумышленник ударил мужчину ножом.

Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали прохожие до прибытия полиции.

Точно неизвестно, что стало причиной конфликта, однако в телеграм-канале "Реальный Киев" отмечается, что нападавшему показалось, будто другой мужчина пытался украсть у него сумку, после чего тот применил нож.

По другой информации, злоумышленником был бездомным.

Мужчина ударил другого ножом возле станции метро "Левобережной"

Злоумышленника задержали прохожие

Пострадавший жив, его осматривают врачи, а на месте работают следователи, которые выясняют информацию о причинах конфликта. После установления всех деталей инцидента и характера ранений будет дана соответствующая правовая квалификация происшествия.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина во время распития алкогольных напитков ударил ножом другого мужчину, с которым вместе снимал дом. Пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело своего соседа в выгребную яму.