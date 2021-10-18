В Киеве средь бела дня мужчину ударили ножом в толпе: эксклюзивные фото
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Детали происшествия предстоит установить полиции.
В Киеве у станции метро "Левобережная" злоумышленник ударил мужчину ножом.
Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции.
Злоумышленника задержали прохожие до прибытия полиции.
Точно неизвестно, что стало причиной конфликта, однако в телеграм-канале "Реальный Киев" отмечается, что нападавшему показалось, будто другой мужчина пытался украсть у него сумку, после чего тот применил нож.
По другой информации, злоумышленником был бездомным.
Пострадавший жив, его осматривают врачи, а на месте работают следователи, которые выясняют информацию о причинах конфликта. После установления всех деталей инцидента и характера ранений будет дана соответствующая правовая квалификация происшествия.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина во время распития алкогольных напитков ударил ножом другого мужчину, с которым вместе снимал дом. Пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело своего соседа в выгребную яму.
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