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В Киеве средь бела дня мужчину ударили ножом в толпе: эксклюзивные фото

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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В Киеве мужчина ударил другого ножом Новость обновлена 18 октября 2021, 14:34
В Киеве мужчина ударил другого ножом

Детали происшествия предстоит установить полиции.

В Киеве у станции метро "Левобережная" злоумышленник ударил мужчину ножом.

Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали прохожие до прибытия полиции.

Точно неизвестно, что стало причиной конфликта, однако в телеграм-канале "Реальный Киев" отмечается, что нападавшему показалось, будто другой мужчина пытался украсть у него сумку, после чего тот применил нож.

По другой информации, злоумышленником был бездомным.

Мужчина ударил другого ножом возле станции метро "Левобережной"
Мужчина ударил другого ножом возле станции метро "Левобережной"
Злоумышленника задержали прохожие
Злоумышленника задержали прохожие

Пострадавший жив, его осматривают врачи, а на месте работают следователи, которые выясняют информацию о причинах конфликта. После установления всех деталей инцидента и характера ранений будет дана соответствующая правовая квалификация происшествия.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина во время распития алкогольных напитков ударил ножом другого мужчину, с которым вместе снимал дом. Пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело своего соседа в выгребную яму.

Теги:
#Киев #Полиция #Нападение #Поножовщина
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