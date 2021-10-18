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У Києві серед білого дня чоловіка вдарили ножем в натовпі: ексклюзивні фото

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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У Києві чоловік вдарив іншого ножем Новина оновлена 18 жовтня 2021, 14:34
У Києві чоловік вдарив іншого ножем

Деталі події належить встановити поліції.

У Києві біля станції метро "Лівобережна" зловмисник вдарив чоловіка ножем.

Про це "Телеграфу" повідомили в поліції.

Зловмисника затримали перехожі до прибуття поліції.

Точно невідомо, що стало причиною конфлікту, проте в телеграм-каналі "Реальний Київ" зазначається, що нападнику здалося, ніби інший чоловік намагався вкрасти у нього сумку, після чого той застосував ніж.

За іншою інформацією, зловмисником був бездомним.

Чоловік вдарив іншого ножем біля станції метро "Лівобережної"
Чоловік вдарив іншого ножем біля станції метро "Лівобережної"
Зловмисника затримали перехожі
Зловмисника затримали перехожі

Потерпілий живий, його оглядають лікарі, а на місці працюють слідчі, які з’ясовують інформацію про причини конфлікту. Після встановлення всіх деталей інциденту і характеру поранень буде дана відповідна правова кваліфікація події.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Одеській області чоловік під час розпивання алкогольних напоїв вдарив ножем іншого чоловіка, з яким разом знімав будинок. Потерпілий загинув на місці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник скинув тіло свого сусіда в вигрібну яму.

Теги:
#Київ #Поліція #Напад #Різанина
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