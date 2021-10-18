У Києві серед білого дня чоловіка вдарили ножем в натовпі: ексклюзивні фото

Деталі події належить встановити поліції.

У Києві біля станції метро "Лівобережна" зловмисник вдарив чоловіка ножем.

Про це "Телеграфу" повідомили в поліції.

Зловмисника затримали перехожі до прибуття поліції.

Точно невідомо, що стало причиною конфлікту, проте в телеграм-каналі "Реальний Київ" зазначається, що нападнику здалося, ніби інший чоловік намагався вкрасти у нього сумку, після чого той застосував ніж.

За іншою інформацією, зловмисником був бездомним.

Чоловік вдарив іншого ножем біля станції метро "Лівобережної"

Зловмисника затримали перехожі

Потерпілий живий, його оглядають лікарі, а на місці працюють слідчі, які з’ясовують інформацію про причини конфлікту. Після встановлення всіх деталей інциденту і характеру поранень буде дана відповідна правова кваліфікація події.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Одеській області чоловік під час розпивання алкогольних напоїв вдарив ножем іншого чоловіка, з яким разом знімав будинок. Потерпілий загинув на місці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник скинув тіло свого сусіда в вигрібну яму.