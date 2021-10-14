Пырнул ножом и сбросил в выгребную яму: под Одессой мужчина убил соседа по дому (фото, видео)

Виновник трагедии пытался замести следы преступления

В Раздельнянском районе Одесской области произошло убийство на почве алкогольного опьянения.

Подробности трагедии сообщила во вторник, 13 октября, пресс-служба полиции Одесской области.

В результате поножовщины, произошедшей между двумя соседями, погиб житель Донеччины. Вместе со своим 37-летним знакомым, который является уроженцем Винницкой области, они снимали на Одесчине дом.

Как стало известно правоохранителям, во время очередного совместного распития алкоголя мужчины затеяли спор. В итоге, словесные разборки превратилась в драку, которая и привела к трагической развязке. Схватив со стола обычный кухонный нож, мужчина нанес соседу несколько ударов в область груди.

Когда тот затих, правонарушитель решил скрыть содеянное. Именно поэтому тело жертвы оказалось сброшенным в выгребную яму туалета во дворе, а место преступления, как и орудие убийства, были частично отмыты.

Тело погибшего оказалось в выгребной яме туалета

Нож виновник трагедии попытался отмыть от крови

В полицию же обратился собственник дома, который мужчины снимали вместе.

Согласно информации полицейских, подозреваемый уже задержан, ему предъявлено подозрение согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины (предумышленное убийство). За содеянное житель Винницкой области может угодить за решетку на срок до 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об еще одном жестоком убийстве, связанным с Винничиной. Журналисты узнавали подробности гибели женщины, в смерти которой подозревали её несовершеннолетнюю дочку.