Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсонщины: что известно (фото)
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Инцидент произошел вблизи известного завода "Центролит"
В пригороде Одессы группа неизвестных совершила жестокое нападение на депутата одной из объединенных общин Херсонщины. За жизнь мужчины сейчас борются медики.
Более детально об инциденте проинформировали в пресс-службе Одесской области.
Согласно некоторым деталям, добавленным местными СМИ, нападение произошло в ночь с 5 на 6 ноября неподалеку завода "Центролит".
Неизвестным удалось остановить Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий херсонскому депутату, посреди дороги. Затем на супругов, которые находились в машине, напали и с силой избили.
О состоянии женщины пока ничего неизвестно, а сам депутат в настоящее время находится в реанимации. У него раздроблены коленные суставы, о его состоянии заботятся медицинские работники.
По данным ресурса "8 News", пострадавший может быть депутатом Мирненского поселкового совета Херсонщины и крупным представителем агробизнеса.
Причина такого бандитского налета на супругов пока остается неизвестной. Полицейские работают над розыском нападавших, им грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
К слову, последние сутки в Одессе проходят очень беспокойно. Как уже сообщал "Телеграф", утром 6 ноября в одном из местных супермаркетов случилась поножовщина между посетителями.
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