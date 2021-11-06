Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсонщины: что известно (фото)

Инцидент произошел вблизи известного завода "Центролит"

В пригороде Одессы группа неизвестных совершила жестокое нападение на депутата одной из объединенных общин Херсонщины. За жизнь мужчины сейчас борются медики.

Более детально об инциденте проинформировали в пресс-службе Одесской области.

Согласно некоторым деталям, добавленным местными СМИ, нападение произошло в ночь с 5 на 6 ноября неподалеку завода "Центролит".

"Центролит" находится на 21 км Старокиевской дороги

Неизвестным удалось остановить Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий херсонскому депутату, посреди дороги. Затем на супругов, которые находились в машине, напали и с силой избили.

При нападении неизвестные не пощадили даже женщину

О состоянии женщины пока ничего неизвестно, а сам депутат в настоящее время находится в реанимации. У него раздроблены коленные суставы, о его состоянии заботятся медицинские работники.

По данным ресурса "8 News", пострадавший может быть депутатом Мирненского поселкового совета Херсонщины и крупным представителем агробизнеса.

На месте работало много полицейских

Причина такого бандитского налета на супругов пока остается неизвестной. Полицейские работают над розыском нападавших, им грозит от пяти до восьми лет за решеткой.

К слову, последние сутки в Одессе проходят очень беспокойно. Как уже сообщал "Телеграф", утром 6 ноября в одном из местных супермаркетов случилась поножовщина между посетителями.