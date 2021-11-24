Під Дніпром педагог зґвалтував 13-річну школярку: подробиці

Дитину вдарили по обличчю та заклеїли рот скотчем

У Дніпропетровській області соціального педагога школи-інтернату звинуватили у зґвалтуванні 13-річної підопічної. Чоловік спочатку вдарив дитину, заклеїв їй рот скотчем, а потім скористався безпорадністю.

Як повідомляє місцеве видання "Дніпро час", інцидент стався у понеділок, 23 листопада, близько 20:00 години вечора.

У поліцію звернулася бабуся постраждалої дівчинки із заявою, що її онучку зґвалтували у школі-інтернаті. За словами жінки, наругу над 13-річною дитиною здійснив 56-річний соціальний педагог спецшколи у селі Саксагань Кам’янського району.

Бабуся розповіла правоохоронцям, що чоловік у спальній кімнаті гуртожитку вдарив семикласницю по обличчю, після чого заклеїв рот липкою стрічкою, а потім зґвалтував.

З’ясовувати обставини злочину будуть правоохоронці. Співробітники Камʼянського районного управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). Кривднику дівчинки загрожує від 5 до 8 років вʼязниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у школі Дніпра жорстоко побилися шестикласники. Матір одного з учасників бійки заявила про булінг, а школярі розповіли, що ненавидять її сина.