Під Дніпром педагог зґвалтував 13-річну школярку: подробиці
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Дитину вдарили по обличчю та заклеїли рот скотчем
У Дніпропетровській області соціального педагога школи-інтернату звинуватили у зґвалтуванні 13-річної підопічної. Чоловік спочатку вдарив дитину, заклеїв їй рот скотчем, а потім скористався безпорадністю.
Як повідомляє місцеве видання "Дніпро час", інцидент стався у понеділок, 23 листопада, близько 20:00 години вечора.
У поліцію звернулася бабуся постраждалої дівчинки із заявою, що її онучку зґвалтували у школі-інтернаті. За словами жінки, наругу над 13-річною дитиною здійснив 56-річний соціальний педагог спецшколи у селі Саксагань Кам’янського району.
Бабуся розповіла правоохоронцям, що чоловік у спальній кімнаті гуртожитку вдарив семикласницю по обличчю, після чого заклеїв рот липкою стрічкою, а потім зґвалтував.
З’ясовувати обставини злочину будуть правоохоронці. Співробітники Камʼянського районного управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). Кривднику дівчинки загрожує від 5 до 8 років вʼязниці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у школі Дніпра жорстоко побилися шестикласники. Матір одного з учасників бійки заявила про булінг, а школярі розповіли, що ненавидять її сина.
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