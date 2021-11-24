На Херсонщині чоловік ґвалтував дітей своєї співмешканки, а потім спробував покінчити з життям (фото)

Педофіл намагався звести рахунки із життям будівельним різаком.

У Херсонській області чоловік зґвалтував двох малолітніх дочок своєї співмешканки, а потім намагався накласти на себе руки.

Про це повідомив Департамент карного розшуку Нацполіції у своєму телеграм-каналі.

Одна з дівчаток розповіла матері, що 32-річний чоловік неодноразово застосовував до них фізичну силу та чинив статевий акт. Дізнавшись про це, жінка влаштувала скандал співмешканцю, а потім звернулася до поліції.

Зловмисник, мабуть, злякався покарання і намагався накласти на себе руки за допомогою будівельного різака. Однак це йому не вдалось.

Наразі чоловіка затримали та вручили підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітніх дітей), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Педофіл із Херсонської області

Як повідомлялося раніше, в селі Саксагань на Дніпропетровщині педагог школи-інтернату вдарив семикласницю, потім заклеїв їй рота скотчем і зґвалтував.

А у Кривому Розі двоє п’яних 15-річних школярів виманили на вулицю працівницю сауни, побили її каменем і почергово поглумилися.