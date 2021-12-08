Насиловал годами и облил кислотой: на Хмельнитчине отец издевался над собственной дочерью

Девушка призналась, что родной отец вступал с ней в половое сношение с 14 лет

В Хмельницкой области 44-летний мужчина облил кислотой свою родную дочь, которую развращал с подросткового возраста.

Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По имеющейся информации, правоохранители Белогорского отделения полиции получили сообщение от фельдшера одной из местных больниц о том, что в ожоговое отделение медучреждения госпитализировали 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил кислотой. У пострадавшей диагностировали ожоги лица, груди и левого бедра.

Следователи сразу прибыли по месту жительства травмированной, где им удалось установить, что неизвестный мужчина, одетый в балаклаву и темную одежду, позвал девушку на пастбище. Там он связал пострадавшую, облил ее неизвестным веществом и скрылся с места происшествия. Как отметила сама госпитализированная, несмотря на "маскировку" нападающего, она узнала в нем родного отца. Более того, девушка призналась правоохранителям, что с 14-летнего возраста мужчина развращал ее, регулярно вступая с ней в половое сношение.

Во время обыска в доме, где проживает семья, полицейские обнаружили ряд вещественных доказательств. Отец пострадавшей был задержан.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина постоянно держал девушку в напряженном психологическом состоянии: постоянно контролировал, угрожал, присылал картинки порнографического характера и обвинял дочь в якобы непристойном поведении.

В настоящее время Белогорским районным судом закончено рассмотрение факта развращения несовершеннолетней и нанесения ей тяжких телесных повреждений. Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на срок до 8 с половиной лет.

Также напомним, как Телеграф писал об еще одном шокирующем случае, который произошел на Хмельнитчине, где в страшном пожаре трагически погибли четверо малолетних детей. Одному из них не было даже года.