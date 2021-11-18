Пожар убил сразу четверых детей: причины и фото с места страшной трагедии на Хмельнитчине

Все малыши, младшему из которых не было и года, погибли в своих кроватках

Стали известны подробности жуткой гибели четверых детей в селе Медисовка Хмельницкой области.

О причинах пожара, в котором вечером 17 ноября сгорели малыши, рассказали в Хмельницкой облгосадминистрации.

Пожар в Хмельницкой области унес 4 жизни

Уже известно, что огонь в частном доме по ул. Гагарина вспыхнул в 20:30 — все четверо детей в этот момент находились в небольшой отдельной комнате. Согласно основной версии следователей, пожар произошел из-за грубого нарушения в использовании печного отопления, которым обогревали детскую. В итоге, комната с детьми 6-ти, 4-х, 2-х лет и младенцем, которому не было и года, выгорела дотла.

Комната, где спали малыши, выгорела дотла

Родители во время трагедии были в другой комнате. В ХОГА говорят, что мать уснула под телевизор, а отец, увидев дым, разбудил жену и вынес детей на улицу. Их пытались реанимировать, однако попытки оказались тщетными.

Полиция считает, что дети погибли из-за неправильного использования печки

Также известно, что в момент пожара глава семейства был выпившим: в его крови было 0,89 промилле алкоголя в результате посиделок со знакомыми после работы. Впрочем, на учете семья не состояла: в селе говорят, что к "неблагонадежным" их никогда не относили. Отец работал, а мать приглядывала за детьми и водила старших в детсад.

По факту "злостного невыполнения родительских обязанностей" в полиции также открыли уголовное производство. Продолжается расследование.

Медисовка на карте

Напомним, что в селе Грибовка на Одесчине горела база отдыха "Лаванда".