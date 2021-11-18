Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині

Усі малюки, молодшому з яких не було й року, загинули у своїх ліжечках

Стали відомі подробиці моторошної загибелі чотирьох дітей у селі Медисівка Хмельницької області.

Про причини пожежі, в якій увечері 17 листопада згоріли діти, розповіли у Хмельницькій облдержадміністрації.

Пожежа у Хмельницькій області забрала 4 життя

Вже відомо, що вогонь у приватному будинку на вул. Гагаріна спалахнув о 20:30 — усі четверо дітей перебували в невеликій окремій кімнаті. Згідно з основною версією слідчих, пожежа сталася через грубе порушення у використанні пічного опалення, яким обігрівали дитячу. У результаті кімната з дітьми 6-ти, 4-х, 2-х років і немовлям, якому не було й року, вигоріла вщент.

Кімната, де спали малюки, вигоріла вщент

Батьки під час трагедії були в іншій кімнаті. У ХОДА кажуть, що мати заснула під телевізор, а батько, побачивши дим, розбудив дружину та виніс дітей надвір. Їх намагалися реанімувати, проте спроби виявилися марними.

Поліція вважає, що діти загинули через неправильне використання печі

Також відомо, що в момент пожежі глава сімейства був напідпитку: у його крові було 0,89 проміле алкоголю в результаті посиденьок зі знайомими після роботи. Втім, на обліку родина не була: у селі кажуть, що до "неблагонадійних" їх ніколи не відносили. Батько працював, а мати доглядала дітей і водила старших до дитсадка.

За фактом "злісного невиконання батьківських обов’язків" у поліції також відкрили кримінальне провадження. Продовжується розслідування.

Медисівка на карті

Нагадаємо, що у селі Грибівка на Одещині горіла база відпочинку "Лаванда".