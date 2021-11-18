Рус

Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
156
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною Новина оновлена 18 листопада 2021, 10:14
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною

Усі малюки, молодшому з яких не було й року, загинули у своїх ліжечках

Стали відомі подробиці моторошної загибелі чотирьох дітей у селі Медисівка Хмельницької області.

Про причини пожежі, в якій увечері 17 листопада згоріли діти, розповіли у Хмельницькій облдержадміністрації.

Пожежа у Хмельницькій області забрала 4 життя
Пожежа у Хмельницькій області забрала 4 життя

Вже відомо, що вогонь у приватному будинку на вул. Гагаріна спалахнув о 20:30 — усі четверо дітей перебували в невеликій окремій кімнаті. Згідно з основною версією слідчих, пожежа сталася через грубе порушення у використанні пічного опалення, яким обігрівали дитячу. У результаті кімната з дітьми 6-ти, 4-х, 2-х років і немовлям, якому не було й року, вигоріла вщент.

Кімната, де спали малюки, вигоріла вщент
Кімната, де спали малюки, вигоріла вщент

Батьки під час трагедії були в іншій кімнаті. У ХОДА кажуть, що мати заснула під телевізор, а батько, побачивши дим, розбудив дружину та виніс дітей надвір. Їх намагалися реанімувати, проте спроби виявилися марними.

Поліція вважає, що діти загинули через неправильне використання печі
Поліція вважає, що діти загинули через неправильне використання печі

Також відомо, що в момент пожежі глава сімейства був напідпитку: у його крові було 0,89 проміле алкоголю в результаті посиденьок зі знайомими після роботи. Втім, на обліку родина не була: у селі кажуть, що до "неблагонадійних" їх ніколи не відносили. Батько працював, а мати доглядала дітей і водила старших до дитсадка.

За фактом "злісного невиконання батьківських обов’язків" у поліції також відкрили кримінальне провадження. Продовжується розслідування.

Медисівка на карті
Медисівка на карті

Нагадаємо, що у селі Грибівка на Одещині горіла база відпочинку "Лаванда".

Теги:
#Пожежа #Діти #Хмельницька область #Загибель дітей
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною
В регіонах
Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кажуть, що родина не перебувала на обліку в поліції та була благополучною
Пожежа вбила відразу чотирьох дітей: причини і фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)
Дата публікації
Категорія
Проект закону не вигідний насамперед Ахметову
Через Ахметова у Раді немає голосів за гучний "ресурсний" законопроект 5600 — джерела
Дата публікації
Категорія
Місце злочину оточила поліція
У Миколаєві застрелили бізнесмена: останні деталі та фото
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Кількість одужань падає: в Україні знову понад 20 тисяч хворих на коронавірус за добу