У Хмельницькій області внаслідок пожежі загинули чотири дитини, молодшому не було й року

Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

У Хмельницькій області сталася трагедія – внаслідок пожежі загинули діти (2015-2021 років народження).

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інцидент стався 17 листопада близько 20:30 у селі Медисівка, спалахнув приватний одноповерховий будинок. Внаслідок цього загинули четверо дітей: старшому було шість років, молодшому не було й року.

"Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС", — розповіли рятувальники.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 кв. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Про причини займання не повідомляється.

Зазначимо, 15 жовтня на Дніпропетровщині вогонь знищив частину квартири у житловому будинку та забрав життя її власника.

12 листопада у селі Любомирка на Одещині на пожежі загинула пенсіонерка та її дорослий син.

18 листопада стало відомо, що у селі Грибівка на Одещині горіла база відпочинку "Лаванда".