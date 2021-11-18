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У Хмельницькій області внаслідок пожежі загинули чотири дитини, молодшому не було й року

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Під час пожежі загинули діти Новина оновлена 18 листопада 2021, 09:16
Під час пожежі загинули діти

Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.

У Хмельницькій області сталася трагедія – внаслідок пожежі загинули діти (2015-2021 років народження).

Як повідомили у прес-службі ДСНС, інцидент стався 17 листопада близько 20:30 у селі Медисівка, спалахнув приватний одноповерховий будинок. Внаслідок цього загинули четверо дітей: старшому було шість років, молодшому не було й року.

"Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС", — розповіли рятувальники.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 кв. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Про причини займання не повідомляється.

Зазначимо, 15 жовтня на Дніпропетровщині вогонь знищив частину квартири у житловому будинку та забрав життя її власника.

12 листопада у селі Любомирка на Одещині на пожежі загинула пенсіонерка та її дорослий син.

18 листопада стало відомо, що у селі Грибівка на Одещині горіла база відпочинку "Лаванда".

Теги:
#Пожежа #Хмельницька область #ГСЧС
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