У Хмельницькій області внаслідок пожежі загинули чотири дитини, молодшому не було й року
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Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників.
У Хмельницькій області сталася трагедія – внаслідок пожежі загинули діти (2015-2021 років народження).
Як повідомили у прес-службі ДСНС, інцидент стався 17 листопада близько 20:30 у селі Медисівка, спалахнув приватний одноповерховий будинок. Внаслідок цього загинули четверо дітей: старшому було шість років, молодшому не було й року.
"Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС", — розповіли рятувальники.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 кв. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.
Про причини займання не повідомляється.
Зазначимо, 15 жовтня на Дніпропетровщині вогонь знищив частину квартири у житловому будинку та забрав життя її власника.
12 листопада у селі Любомирка на Одещині на пожежі загинула пенсіонерка та її дорослий син.
18 листопада стало відомо, що у селі Грибівка на Одещині горіла база відпочинку "Лаванда".
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