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Пожежа на Одещині забрала два життя: деталі (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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З вікон будівлі вириваються клуби диму.
З вікон будівлі вириваються клуби диму.

Пожежа сталася у Подільському районі області.

Трагедією завершилася п’ятниця 12 листопада у селі Любомирка на Одещині. Там на пожежі загинула пенсіонерка та її дорослий син.

Про це повідомляє поліція регіону.

Сільський староста викликав рятувальників близько п’ятої вечора — на вулиці Богдана Хмельницького у селі загорілася літня кухня у приватному будинку. Вогонь локалізували через 20 хвилин після виклику, а ще через годину — остаточно загасили. Після того, як спалах ліквідували, на згарищі знайшли два тіла — 83-річну господиню та її 56-річного сина. Загальна площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

Гасіння пожежі у Любомирці
Гасіння пожежі у Любомирці

Поліція розпочала розслідування за 115 статтею (вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Згідно з попереднім звітом поліції причиною пожежі стала необережність — порушення правил пожежної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в обласному центрі регіону вночі спалахнув супермаркет "Сільпо". Загоряння почалося у підсобці, повідомляється, що йому передував вибух. Декількома днями раніше в тому ж місті згорів приватний клуб на березі моря.

Теги:
#Пожежа #Одеська область #Нещасний випадок
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