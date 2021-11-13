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Пожар в Одесской области унес две жизни: детали (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Из окон строения вырываются клубы дыма. Новость обновлена 13 ноября 2021, 10:50
Из окон строения вырываются клубы дыма.

Пожар произошел в Подольском районе области. 

Трагедией завершилась пятница 12 ноября в селе Любомирка на Одесчине. Там на пожаре погибла пенсионерка и ее взрослый сын. 

Об этом сообщает полиция региона. 

Сельский староста вызвал спасателей около пяти вечера — на улице Богдана Хмельницкого в селе загорелась летняя кухня в частном доме. Огонь локализировали спустя 20 минут после вызова, а спустя еще час — окончательно потушили. После того как возгорание ликвидировали, на пожарище нашли два тела — 83 летней хозяйки и ее 56-летнего сына. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. 

Тушение пожара в Любомирке
Тушение пожара в Любомирке

Полиция начала расследование по 115 статье (убийство) с отметкой "несчастный случай". Согласно предварительному отчеты полиции причиной пожара стала неосторожность — нарушение правил пожарной безопасности. 

Ранее "Телеграф" писал, что в областном центре региона ночью вспыхнул супермаркет "Сильпо". Загорание началось в подсобке, сообщается что ему предшествовал взрыв. Несколькими днями ранее в том же городе сгорел частный клуб на берегу моря.

Теги:
#Пожежа #Одеська область #Нещасний випадок
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