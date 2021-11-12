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У супермаркеті Одеси серед ночі стався вибух та пожежа (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загоряння сталося в одному із магазинів "Сільпо" Новина оновлена 12 листопада 2021, 09:12
Загоряння сталося в одному із магазинів "Сільпо"

Виклик рятувальникам надійшов близько другої години ночі

В Одесі п’ятниця, 12 листопада, розпочалася з нічної пожежі в одному із місцевих супермаркетів. Очевидці стверджують, що їй передував вибух.

Про інцидент повідомили у місцевому Telegram-каналі "Одеса INFO".

Повідомляється, що спалах торкнувся однієї з будівель поблизу маркету, в якій знаходився генератор. Саме ця техніка чомусь вибухнула посеред ночі, що, за попередньою версією, і стало причиною пожежі.

Після виклику рятувальники приїхали протягом п’яти хвилин, відразу ж зайнявшись ліквідацією займання. Очевидці стверджують, що із пожежею вдалося розібратися досить швидко.

Стверджується, що жертв та постраждалих немає. У коментарях до відео одна із робітниць супермаркету пояснила це тим, що вони працюють не цілодобово, а до 23:00. На ніч у магазині не залишається навіть охорона, адміністрація використовує сигналізацію.

Місце події на карті
Місце події на карті

Місцеві одесити також стверджують, що в споруді, котра спалахнула, працівники "Сільпо" могли зберігати картон і піддони, які пізніше відправлялися на переробку. Ймовірно, це також могло сприяти швидкому загорянню.

Також багато хто не зміг упустити можливості прокоментувати те, що сталося, пожартувати або висунути свої версії причини займання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі днями буквально вщент вигорів один із місцевих клубів. Власник упевнений, що постаралися конкуренти.

Теги:
#Одеса #Пожежа #Супермаркет
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