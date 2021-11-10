Залишилося згарище та сміття: відео, як виглядає нічний клуб TrueMan в Одесі після пожежі

Нічний клуб на пляжі "Дельфін" згорів ущент.

Від популярного одеського клубу TrueMan, який спалахнув пізно ввечері 9 листопада, залишилося одне згарище.

Вогонь охопив близько 400 "квадратів" та повністю знищив заклад, що знаходився біля моря на пляжі "Дельфін".

Один із одеських пабліків у своєму Телеграм-каналі опублікував відео наслідків нічної пожежі у клубі.

З відео видно, що на місці займання залишилися лише невеликі металеві конструкції та покрівельний матеріал. Все інше перетворилося на сміття та попіл.

Варто зазначити, що клуб не працював, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Чому спалахнуло полум’я – поки не повідомляється. Це встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 12 жовтня у центрі Києва біля Майдану Незалежності спалахнула велика пожежа — спалахнув дах житлового будинку. Ще одна будівля горіла у Києві 8 жовтня — полум’я охопило нежитловий будинок, що знаходиться біля офісу каналу "Інтер".