В Одесі вночі згорів популярний нічний клуб TrueMan (фото, відео)

Вогонь повністю знищив клуб.

В Одесі пізно ввечері 9 листопада в одному з нічних клубів сталася пожежа.

Як повідомляє "Думська", горів популярний нічний клуб TrueMan на пляжі "Дельфін".

Пожежних викликали о 22:47, але коли рятувальники ДСНС прибули на місце, вогонь уже охопив площу близько 400 кв.м.

За даними видання, загиблих та постраждалих немає. Вночі на території клубу працювали пожежники. Про причини займання не повідомляється, їх установить слідство.

З фото та відео видно, що вогонь повністю знищив будівлю.

Пожежа у нічному клубі TrueMan в Одесі

Пожежа у нічному клубі TrueMan в Одесі

Пожежа у нічному клубі TrueMan в Одесі

Варто зазначити, що 4 листопада на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити лише через годину.

А 21 жовтня на трасі Київ-Одеса внаслідок смертельної ДТП сталася пожежа, в якій живцем згорів водій. Ще одна смертельна пожежа сталася на Дніпропетровщині – в одній із квартир у житловому будинку згорів мешканець.