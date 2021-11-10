Укр

В Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб TrueMan (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе Новость обновлена 10 ноября 2021, 07:33
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе

Огонь полностью уничтожил клуб.

В Одессе поздно вечером 9 ноября в одном из ночных клубов произошел пожар.

Как сообщает "Думская", горел популярный ночной клуб TrueMan на пляже "Дельфин".

Пожарных вызвали в 22:47, но когда спасатели ГСЧС прибыли на место, то огонь уже охватил площадь около 400 кв.м.

По данным издания, погибших и пострадавших нет. Ночью на территории клуба работали пожарные. О причинах возгорания не сообщается, их установит следствие.

Из фото и видео видно, что огонь полностью уничтожил здание.

Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе
Пожар в ночном клубе TrueMan в Одессе

Стоит отметить, что 4 ноября на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, который спасателям удалось потушить лишь час спустя.

А 21 октября на трассе Киев-Одесса в результате смертельного ДТП произошел пожар, в котором заживо сгорел водитель. Еще один смертельный пожар произошел на Днепропетровщине — в одной из квартир в жилом доме сгорел жилец.

Теги:
#Одесса #Пожар #ГСЧС
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