В Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб TrueMan (фото, видео)
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Огонь полностью уничтожил клуб.
В Одессе поздно вечером 9 ноября в одном из ночных клубов произошел пожар.
Как сообщает "Думская", горел популярный ночной клуб TrueMan на пляже "Дельфин".
Пожарных вызвали в 22:47, но когда спасатели ГСЧС прибыли на место, то огонь уже охватил площадь около 400 кв.м.
По данным издания, погибших и пострадавших нет. Ночью на территории клуба работали пожарные. О причинах возгорания не сообщается, их установит следствие.
Из фото и видео видно, что огонь полностью уничтожил здание.
Стоит отметить, что 4 ноября на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар, который спасателям удалось потушить лишь час спустя.
А 21 октября на трассе Киев-Одесса в результате смертельного ДТП произошел пожар, в котором заживо сгорел водитель. Еще один смертельный пожар произошел на Днепропетровщине — в одной из квартир в жилом доме сгорел жилец.
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