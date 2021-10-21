Укр

Водитель сгорел заживо: под Одессой в результате столкновения двух грузовиков произошел смертельная пожар (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Спасатели тушат пылающий грузовик Новость обновлена 21 октября 2021, 23:06
Спасатели тушат пылающий грузовик

Грузовик выгорел дотла

В Одесской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков. На 451 километре трассы Киев-Одесса грузовик влетел в припаркованный тягач, в результате чего возник пожар.

Об этом вечером в четверг, 21 октября, сообщает полиция Одесской области.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и на трассе влетел в припаркованный тягач. После сильного столкновения произошло возгорание первого грузовика, в результате пожара заживо сгорел водитель.

На месте работают спасатели, которые тушат пожар. И правоохранители.

Последствия аварии ужасающие — один из грузовиков выгорел почти дотла. Видео опубликовал местный Telegram канал "Ху***я Одесса".

Не советуем просматривать кадры людям со слабой психикой.

Добавим, что местные СМИ сообщают, что ДТП произошло вблизи села Алтестово. Движение в обоих направлениях существенно затруднено — онлайн-данные карты пробок указывают, что на месте аварии оно почти остановился. Правоохранители пишут, что на данном участке дороги в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве автомобиль каршеринга влетел в грузовик на полной скорости. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Вместе с ним в салоне была женщина-пассажирка. Сейчас она госпитализирована, за ее жизнь борются медики.

Теги:
#ДТП #Полиция #Одесская область #Грузовик #Смерть
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