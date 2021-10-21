Водитель сгорел заживо: под Одессой в результате столкновения двух грузовиков произошел смертельная пожар (фото, видео)
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Грузовик выгорел дотла
В Одесской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков. На 451 километре трассы Киев-Одесса грузовик влетел в припаркованный тягач, в результате чего возник пожар.
Об этом вечером в четверг, 21 октября, сообщает полиция Одесской области.
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и на трассе влетел в припаркованный тягач. После сильного столкновения произошло возгорание первого грузовика, в результате пожара заживо сгорел водитель.
На месте работают спасатели, которые тушат пожар. И правоохранители.
Последствия аварии ужасающие — один из грузовиков выгорел почти дотла. Видео опубликовал местный Telegram канал "Ху***я Одесса".
Не советуем просматривать кадры людям со слабой психикой.
Добавим, что местные СМИ сообщают, что ДТП произошло вблизи села Алтестово. Движение в обоих направлениях существенно затруднено — онлайн-данные карты пробок указывают, что на месте аварии оно почти остановился. Правоохранители пишут, что на данном участке дороги в сторону Одессы движение осуществляется по одной полосе.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве автомобиль каршеринга влетел в грузовик на полной скорости. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Вместе с ним в салоне была женщина-пассажирка. Сейчас она госпитализирована, за ее жизнь борются медики.
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