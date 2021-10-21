Рус

Водій згорів заживо: під Одесою внаслідок зіткнення двох вантажівок сталася смертельна пожежа (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
75
Рятувальники гасять палаючу вантажівку Новина оновлена 21 жовтня 2021, 23:06
Рятувальники гасять палаючу вантажівку

Вантажівка вигоріла вщент

В Одеській області сталася смертельна аварія за участю двох вантажівок. На 451 кілометрі траси Київ-Одеса вантажівка влетіла у припаркований тягач, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це ввечері у четвер, 21 жовтня, повідомляє поліція Одеської області.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і на трасі влетів у припаркований тягач. Після сильного зіткнення сталося загоряння першої вантажівки, внаслідок пожежі заживо згорів водій.

На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу. Та правоохоронці.

Наслідки аварії жахаючі — одна з вантажівок вигоріла майже вщент. Відео опублікував місцевий Telegram-канал "Ху***я Одесса".

Не радимо переглядати кадри людям зі слабкою психікою.

Додамо, що місцеві ЗМІ повідомляють, що ДТП сталася поблизу села Алтестове. Рух у обох напрямках суттєво ускладнений — онлайн-дані карти заторів вказують, що на місці аварії він майже зупинився. Правоохоронці пишуть, що на даній ділянці дороги в бік Одеси рух здійснюється по одній смузі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві автомобіль каршерінга влетів у вантажівку на повній швидкості. Від отриманих травм водій легковика помер на місці. Разом із ним в салоні була жінка-пасажирка. Зараз вона госпіталізована, за її життя борються медики.

Теги:
#ДТП #Поліція #Одеська область #Вантажівка #Смерть
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ
Дата публікації
Категорія
Тепло триватиме до кінця тижня, але не у всіх областях
На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"
Дата публікації
Категорія
Перевірка документів на вокзалі в Києві.
В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)