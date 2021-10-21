Водій згорів заживо: під Одесою внаслідок зіткнення двох вантажівок сталася смертельна пожежа (фото, відео)

Вантажівка вигоріла вщент

В Одеській області сталася смертельна аварія за участю двох вантажівок. На 451 кілометрі траси Київ-Одеса вантажівка влетіла у припаркований тягач, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це ввечері у четвер, 21 жовтня, повідомляє поліція Одеської області.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням і на трасі влетів у припаркований тягач. Після сильного зіткнення сталося загоряння першої вантажівки, внаслідок пожежі заживо згорів водій.

На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу. Та правоохоронці.

Наслідки аварії жахаючі — одна з вантажівок вигоріла майже вщент. Відео опублікував місцевий Telegram-канал "Ху***я Одесса".

Не радимо переглядати кадри людям зі слабкою психікою.

Додамо, що місцеві ЗМІ повідомляють, що ДТП сталася поблизу села Алтестове. Рух у обох напрямках суттєво ускладнений — онлайн-дані карти заторів вказують, що на місці аварії він майже зупинився. Правоохоронці пишуть, що на даній ділянці дороги в бік Одеси рух здійснюється по одній смузі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві автомобіль каршерінга влетів у вантажівку на повній швидкості. Від отриманих травм водій легковика помер на місці. Разом із ним в салоні була жінка-пасажирка. Зараз вона госпіталізована, за її життя борються медики.