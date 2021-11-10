Укр

Осталось пепелище и мусор: видео, как выглядит ночной клуб TrueMan в Одессе после пожара

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Все, что осталось от ночного клуба TrueMan после пожара Новость обновлена 10 ноября 2021, 08:43
Все, что осталось от ночного клуба TrueMan после пожара

Ночной клуб на пляже "Дельфин" сгорел дотла.

От популярного одесского клуба TrueMan, который загорелся поздно вечером 9 ноября, осталось одно пепелище.

Огонь хватил около 400 "квадратов" и полностью уничтожил заведение, которое находилось возле моря на пляже "Дельфин".

Один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале опубликовал видео последствий ночного пожара в клубе.

С видео видно, что на месте возгорания остались лишь небольшие металлические конструкции и кровельный материал. Все остальное превратилось в мусор и пепел.

Стоит отметить, что клуб не работал, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Почему вспыхнуло пламя – пока не сообщается. Это будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 12 октября в центе Киева возле Майдана Независимости вспыхнул крупный пожар — загорелась крыша жилого дома. Еще одно здание горело в Киеве 8 октября — пламя охватило нежилой дом, который находится возле офиса канала "Интер".

Теги:
#Одесса #Пожар #ГСЧС
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