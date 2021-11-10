Осталось пепелище и мусор: видео, как выглядит ночной клуб TrueMan в Одессе после пожара
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Ночной клуб на пляже "Дельфин" сгорел дотла.
От популярного одесского клуба TrueMan, который загорелся поздно вечером 9 ноября, осталось одно пепелище.
Огонь хватил около 400 "квадратов" и полностью уничтожил заведение, которое находилось возле моря на пляже "Дельфин".
Один из одесских пабликов в своем Телеграмм-канале опубликовал видео последствий ночного пожара в клубе.
С видео видно, что на месте возгорания остались лишь небольшие металлические конструкции и кровельный материал. Все остальное превратилось в мусор и пепел.
Стоит отметить, что клуб не работал, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Почему вспыхнуло пламя – пока не сообщается. Это будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 12 октября в центе Киева возле Майдана Независимости вспыхнул крупный пожар — загорелась крыша жилого дома. Еще одно здание горело в Киеве 8 октября — пламя охватило нежилой дом, который находится возле офиса канала "Интер".
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