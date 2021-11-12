Укр

В супермаркете Одессы среди ночи случился взрыв и пожар (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Загорание произошло в одном из магазинов "Сильпо" Новость обновлена 12 ноября 2021, 09:12
Загорание произошло в одном из магазинов "Сильпо"

Вызов спасателям поступил около двух часов ночи

В Одессе пятница, 12 ноября, началась с ночного пожара в одном из местных супермаркетов. Очевидцы утверждают, что ему предшествовал взрыв.

Об инциденте сообщили в местном Telegram-канале "Одесса INFO".

Сообщается, что возгорание коснулось одной из пристроек, в которой находился генератор. Именно эта техника по какой-то причине взорвалась посреди ночи, что, предварительно, и стало причиной пожара.

После поступившего вызова спасатели приехали в течении пяти минут, тут же занявшись ликвидацией возгорания. Очевидцы утверждают, что с пожаром удалось разобраться достаточно быстро.

Утверждается, что жертв и пострадавших нет. В комментариях к видео одна из работниц супермаркета объяснила это тем, что они работают не круглосуточно, а до 23:00. На ночь в магазине не остается даже охрана, администрация использует сигнализацию.

Место происшествия на карте
Место происшествия на карте

Местные одесситы также утверждают, что в загоревшейся постройке работники "Сильпо" могли хранить картон и поддоны, которые позже отправлялись на переработку. Вероятно, это также могло способствовать быстрому возгоранию.

Также многие не смогли упустить возможности прокомментировать случившееся, пошутить или выдвинуть свои версии причины возгорания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе на днях буквально дотла выгорел один из местных клубов. Владелец уверен, что постарались конкуренты.

Теги:
#Одесса #Пожар #Супермаркет
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