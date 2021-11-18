В Хмельницкой области на пожаре погибли четыре ребенка, младшему не было и года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 92
Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.
В Хмельницкой области произошла трагедия — в результате пожара погибли дети (2015-2021 годов рождения).
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошёл 17 ноября около 20:30 в селе Медисовка, загорелся частный одноэтажный дом. В результате погибли четверо детей: старшему было шесть лет, младшему не было и года.
"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС", — рассказали спасатели.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 квадратных метров. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
О причинах возгорания не сообщается.
Отметим, 15 октября на Днепропетровщине огонь уничтожил часть квартиры в жилом доме и унес жизнь её владельца.
12 ноября в селе Любомирка в Одесской области на пожаре погибла пенсионерка и ее взрослый сын.
18 ноября стало известно, что в селе Грибовка на Одесчине горела база отдыха "Лаванда".
- Дата публикации
-
- Категория
-