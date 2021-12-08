Ґвалтував роками та облив кислотою: на Хмельниччині батько знущався над власною дочкою

Дівчина зізналась, що рідний батько вступав з нею у статеві зносини з 14 років

На Хмельниччині 44-річний чоловік облив кислотою свою рідну доньку, яку розбещував з підліткового віку.

Про це у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

За наявною інформацією, правоохоронці Білогірського відділку поліції отримали повідомлення від фельдшера однієї з місцевих лікарень про те, що до опікового відділення медзакладу госпіталізували 18-річну дівчину, яку невідомий облив кислотою. У постраждалої діагностували опіки обличчя, грудей та лівого стегна.

Слідчі одразу прибули за місцем проживання травмованої, де їм вдалося встановити, що невідомий чоловік, який був одягнутий у балаклаву та темний одяг, покликав дівчину на пасовище. Там він зв’язав потерпілу, облив її невідомою речовиною та втік з місця події. Як зазначила сама госпіталізована, попри "маскування" нападника, вона впізнала у ньому рідного батька. Ба більше, дівчина зізналася правоохоронцям, що з 14-річного віку чоловік розбещував її, регулярно вступаючи із нею у статеві зносини.

Під час обшуку в будинку, де проживає родина, поліцейські знайшли низку речових доказів. Батька постраждалої затримали.

Як було з`ясовано під час слідства, чоловік постійно тримав дівчину у напруженому психологічному стані: постійно контролював, погрожував, надсилав картинки порнографічного характеру та звинувачував доньку у нібито непристойній поведінці.

Нині Білогірським районним судом закінчено розгляд щодо факту розбещення неповнолітньої та нанесенні їй тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіка визнали винним та присудили покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 з половиною років.

Також нагадаємо, як Телеграф писав про ще один шокуючий випадок, який стався на Хмельниччині, де у жахливій пожежі трагічно загинули четверо малолітніх діток. Одному з них не було навіть року.