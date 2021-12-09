Укр

На Полтавщине парень изнасиловал 14-летнюю сестру

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Молодой человек отправится за решетку на семь лет.

В Полтавской области 20-летний парень изнасиловал родную сестру. Дело усугубляет еще и то, что девочке всего 14 лет.

Об этом сообщает прокуратура области.

Отмечается, что житель Полтавского района находясь у себя дома применил физическую силу и изнасиловал свою сестру. Инцидент произошел еще в мае.

Суд признал его виновным по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетней) и постановил отправить его в тюрьму на семь лет.

На время судебного разбирательства его поместили под стражу, где он будет находиться до вступления приговора в силу.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге двое 15-летних подростков выманили на улицу сотрудницу сауны, а затем ударили ее камнем по голове, забрали телефон и поочередно надругались. Женщину обнаружил случайный прохожий, который и вызвал полицию. Пострадавшую в тяжелом состоянии забрали врачи, а подростков обнаружили в ближайшем клубе. Против них открыты уголовные дела по статьям об изнасиловании, грабеже и причинении тяжелых телесных повреждений.

Теги:
#Полтава #Изнасилование #Полтавская область
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