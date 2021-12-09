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На Полтавщині хлопець зґвалтував 14-річну сестру

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ілюстративне фото Новина оновлена 09 грудня 2021, 16:20
Ілюстративне фото

Молодий чоловік вирушить за ґрати на сім років.

На Полтавщині 20-річний хлопець зґвалтував рідну сестру. Справа посилює ще й те, що дівчинці лише 14 років.

Про це повідомляє прокуратура області.

Зазначається, що мешканець Полтавського району, перебуваючи у себе вдома, застосував фізичну силу та зґвалтував свою сестру. Інцидент стався ще у травні.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої) та ухвалив відправити його до в’язниці на сім років.

На час судового розгляду його помістили під варту, де він перебуватиме до набуття чинності вироку.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі двоє 15-річних підлітків виманили на вулицю співробітницю сауни, а потім ударили її каменем по голові, забрали телефон та почергово поглумилися. Жінку виявив випадковий перехожий, який викликав поліцію. Постраждалу у тяжкому стані забрали лікарі, а підлітків виявили у найближчому клубі. Проти них відкрито кримінальні справи за статтями про зґвалтування, пограбування та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Теги:
#Полтава #Згвалтування #Полтавська область
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