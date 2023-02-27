Российские неформалы "ЧВК Редан" в Украине? В нескольких городах подростки собирались устроить потасовки

Большинство участников акций были несовершеннолетние — с их родителями проведут отдельные беседы

Представители российской субкультуры "ЧВК Редан" хотели провести массовые драки в нескольких городах Украины. К примеру, в Ивано-Франковске местная молодежь патрулировала улицы, чтобы предотвратить собрание неформалов.

Об этом сообщают в Нацполиции Харьковской области и ряде других источников. Всего массовые беспорядки были запланированы в пяти городах: Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске.

Известно, что примерно в 14:00 на площади Конституции в Харькове собралась компания людей, чтобы устроить массовые беспорядки. Отметим, что "ЧВК Редан" — это российское движение, которое пытается пробраться в Украину. По словам начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, полиция установила 245 человек, которые были причастны к акции. Из них только 30 совершеннолетних, а из несовершеннолетних — 149 парней и 66 девушек. Правоохранители завели дела по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 УК Украины (подготовка к массовым беспорядкам и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность). Родителей подростков могут привлечь по статье 184 КУоАП — невыполнение своих обязанностей.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко в Фейсбук сообщил, что с родителями будут проведены профилактические беседы. Однако, позже публикация была удалена.

В Киеве 27 февраля группа подростков также планировала массовую потасовку на Печерске. Правоохранители вовремя отреагировали, и участники были задержаны, доставлены в участок для для установления личностей и выяснения обстоятельств.

Во Львове массовая драка практически состоялась, но прохожие вовремя вызвали полицию. В центр города прибыли несколько экипажей полиции, которые предотвратили массовые беспорядки.

Как сообщает ряд Telegram-каналов и других соцсетей, в Ивано-Франковске также собирались подростки. Но, как позже выяснилось, они, наоборот, охраняли улицы от "ЧВК Редан" и хотели препятствовать появлению в городе российской субкультуры. Но правоохранители на всякий случай провели профилактическую беседу с подростками.

В Житомире массовые беспорядки были запланированы на 16:00 — молодежь приглашали через региональные каналы "Редана", сообщает местное СМИ. Но полиция и активисты вовремя вмешались — столкновений не произошло, удалось задержать около 10 человек с битами.

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