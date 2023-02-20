Снимали это на видео: двое одесситов напоили и жестоко изнасиловали школьницу

Девочку изнасиловали естественным и неестественным способом

В Одессе двое мужчин изнасиловали 13-летнюю девочку. Перед этим они ее напоили до потери сознания. Потом совершили с ней ужасные вещи и снимали это на видео. Подобный случай был в Киеве, где этим занималась целая группа "блоггеров".

Об этом сообщает издание "УСІ online" со ссылкой на приговор суда. Старшая подруга пригласила девочку встретиться в парке. Там подошли ее знакомые — двое взрослых мужчин, которых девочка не знала. Они пригласили девушек прокатиться на автомобиле, предложили им пиво и ром-колу.

От алкоголя младшей девочке стало плохо и ее подруга попросила мужчин увезти школьницу домой, оставив саму с ними. Позже они раздели школьницу и сняли это на видео, после чего по очереди ее изнасиловали. В суде демонстрировали видеоролик, на котором один из мужчин говорил: "ворота в рай открыты".

Надругательство над ребенком произошло во дворе многоэтажного дома. Жительница дома, увидев подозрительную машину, немедленно сообщила полиции. Когда другие жильцы открыли дверь машины, они увидели обнаженную девочку без сознания. Понимая, что происходит, стали избивать насильников.

Девушку доставили в больницу, где она очнулась. Экспертиза подтвердила, что девочка, которая ранее не имела половых отношений, была изнасилована обоими мужчинами как естественным, так и неестественным способом.

Один из нападавших утверждал, что девушка сама себя раздела и что они думали, что она старше своего возраста. Один из насильников получил 11 лет заключения, а его сообщник ждет приговора суда.

Напомним, недавно во Львове задержали дьякона УПЦ МП, насиловавшего собственную дочь. В том же городе ранее был вынесен приговор организатору детских христианских лагерей, где произошло 147 случаев изнасилования детей.