Знімали це на відео: двоє одеситів напоїли і жорстоко згвалтували школярку

Дівчинку зґвалтували в природний і неприродний спосіб

В Одесі двоє чоловіків згвалтували 13-річну дівчинку. Перед цим вони її напоїли до втрати свідомості. Потім скоїли з нею жахливі речі та ще й знімали це на відео. Подібний випадок був у Києві, таким займалася ціла група "блогерів" із Києва.

Про це повідомляє видання "УСІ online" з посиланням на вирок суду. Старша подруга запросила дівчинку зустрітися в парку. Там підійшли її знайомі — двоє дорослих чоловіків, яких дівчинка не знала. Вони запросили дівчат покататися на автомобілі, запропонували їм пиво та ром-колу.

Від алкоголю молодшій дівчинці стало погано і її подруга попросила чоловіків відвезти школярку додому, залишивши саму з ними. Пізніше вони роздягли школярку та зняли це на відео, після чого по черзі її зґвалтували. У суді демонстрували відеоролик, на якому один з чоловіків казав: "ворота до раю відкриті".

Наруга над дитиною сталася у дворі багатоповерхового будинку. Жителька будинку, побачивши підозрілу машину, негайно повідомила до поліції. Коли інші мешканці відкрили двері машини, вони побачили непритомну оголену дівчинку. Розуміючи, що відбувається, почали бити насильників.

Дівчину доправили до лікарні, де вона прийшла до тями. Експертиза підтвердила, що дівчинка, яка раніше не мала статевих стосунків, була зґвалтована обома чоловіками як у природний, так і у неприродний спосіб.

Один з нападників стверджував, що дівчина сама себе роздягла та що вони думали ніби вона старша за свій вік. Один із ґвалтівників отримав 11 років ув'язнення, а його спільник чекає на вирок суду.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затримали диякона УПЦ МП, який гвалтував власну доньку. У тому ж місті раніше винесли вирок організатору дитячих християнських таборів, де сталося 147 випадків зґвалтувань дітей.