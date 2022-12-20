Жертва не одразу помітила: у Дніпрі сталося курйозне зґвалтування

Підозрюваний заперечує звинувачення

У Дніпрі зовсім юна дівчина стала жертвою зґвалтування, — вона заснула в гостях у родички хлопця і не відразу зрозуміла, що відбувається.

Інцидент трапився в ніч проти 18 грудня на проспекті Олександра Поля, розповідає місцеве видання "Репортер" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дівчина 2001 року народження разом зі своїм хлопцем прийшла у гості до його сестри, яка мешкала з чоловіком.

Після веселого проведення часу та спільного розпивання алкоголю обидві дівчини пішли спати до різних кімнат. Через деякий час чоловік сестри хлопця вступив у статевий контакт із потерпілою, — спочатку вона подумала, що це її хлопець, і тільки коли повернулася зрозуміла, що це чужий чоловік.

Відразу після інциденту дівчина викликала поліцію, написала заяву про зґвалтування та виявила бажання пройти медичний огляд, тоді як чоловік заявив, ніби нічого не зробив.

Журналісти опублікували його фото:

Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного та встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомляв "Телеграф", днями інша резонансна історія сталася в Києві, — там чоловік зґвалтував свою хресницю.