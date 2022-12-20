Жертва не сразу заметила: в Днепре произошло курьезное изнасилование

Подозреваемый отрицает обвинения

В Днепре совсем юная девушка стала жертвой изнасилования, — она уснула в гостях у родственницы парня и не сразу поняла, что происходит.

Инцидент случился в ночь на 18 декабря на проспекте Александра Поля, рассказывает местное издание "Репортер" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что девушка 2001 года рождения вместе со своим парнем пришла в гости к его сестре, которая проживала с мужем.

После веселого времяпрепровождения и совместного распития алкоголя обе девушки пошли спать в разные комнаты. Спустя какое-то время муж сестры парня вступил в половой контакт с потерпевшей, — сначала она подумала, что это ее парень, и только когда повернулась поняла, что это чужой мужчина.

Сразу после инцидента девушка вызвала полицию, написала заявление об изнасиловании и изъявила желание пройти медицинское освидетельствование, в то время как мужчина заявил, будто бы ничего не сделал.

Журналисты опубликовали его фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал "Телеграф", на днях другая резонансная история произошла в Киеве, — там мужчина изнасиловал свою крестницу.