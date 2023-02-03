П’яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: суд виніс рішення щодо двох "героїв"

Один із хлопців заперечував свою провину, але суддю це не переконало

Двом організаторам "п’яних вечірок" у Києві, яким раніше повідомили про підозру та вручили повістки, обрали запобіжний захід. Їх відправили до СІЗО без права внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали Шевченківського райсуду Києва. Зловмисників триматимуть під вартою до 1 квітня 2023 року.

Йдеться про двох організаторів — 19-річного Андрія Ярину та Ярослава Домбровського. Один із них, Андрій, одразу після візиту правоохоронців записав відеозвернення, в якому заявив, що не шкодує про скоєне і навіть радий своєї популярності. Він виступав оператором та вів трансляції, під час яких дівчат всіляко принижували.

Ярослав Домбровський

Андрій Ярина

Хлопців звинувачують у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Ярослав Домбровський у залі суду заявив, що нікого не знімав і не чіплявся до дівчат — він просто був присутній на вечірках і не втручався у поведінку своїх друзів. Хлопець заявив, що він не має доступу до соцмереж і він попросив суддю відпустити його під заставу, яку готові були внести його батьки.

Також відомо, що на "п’яних вечірках" був присутній колишній форвард тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев. У футбольному клубі його охарактеризували як людину характерну, адже запальний темперамент — це частина його національності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що організаторам вечірок, на яких дівчат накачували алкоголем і потім чинили дії сексуального характеру проти їхньої волі, загрожує до 7 років позбавлення волі. Їхнім товаришам вручили повістки у військкомат, що обурило громадськість.