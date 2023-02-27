Московские школьники запланировали массовое самоубийство – проболталась одна из учениц

Школьники в россии продолжают шокировать

В россии снова проблемы со школьниками. Полиция еще не успела унять хулиганский рук "ЧВК Рейдан", а теперь должна остановить массовый суицид.

Как сообщают местные Telegram-каналы, акцию запланировали московские школьники на 2 марта. О планируемом проговорилась 11-летняя девочка на приеме у специалиста центра психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой.

По ее словам, в местной школе ребята уже несколько дней обсуждают массовое самоубийство в разговорах на перерывах и переписке. Они хотят выйти на крышу однажды и "покинуть россию".

Сейчас с этой информацией работает полиция и следователи. Около недели назад в Москве две девушки вместе спрыгнули с многоэтажки. Одна умерла сразу, другую пытались реанимировать, но не спасли. Их знакомые предположили, что школьницы стали жертвами некоего челленджа, где пропагандируют общие суициды.

Напомним, что в сетях и хохочут из убогого туалета матери мобилизованного россиянина — местные власти поремонтировали ей дверь в уличный сортир. Тем временем в сеть слили интимное видео приближенного к путину генерала — он танцевал стриптиз.