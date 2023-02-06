Учительница в Киевской области заставляла детей изучать сочинение о Москве

Произведение о первопечатнике Иване Федорове наполнено российской историей и искаженными деталями, считает мама школьника.

В Киевской области преподавательница одной из школ заставляла детей изучать произведение о Москве. Речь идет о повести "Печатник невиданных книг" Оксаны Иваненко, изданной в 1964 году. В произведении говорится о начале карьеры украинского первопечатника Ивана Федорова, который сперва работает в Московии, а перед отъездом в Украину поклоняется Москве и Кремлю.

Об этом написала жительница Боярки на Киевщине Юстина Пиддубная в фейсбук-группе "Родители SOS", где обсуждаются вопросы образования. По словам женщины, в 6-м классе местной школы ее ребенку задали изучать вышеупомянутое произведение об Иване Федорове.

"Началось с того что сын сказал что произведение не понятно и не интересно. Я попросила его почитать в голос. И тут я поняла почему. И начала читать его сама. Произведение об Иване Федорове и как он издал первую печатную книгу в Москве, а затем уже во Львове", — пишет мама шестиклассника.

По ее словам, первый раздел посвящен тому, как Иван Грозный развивал печатное дело на Руси и Московии, где последнее еще и называют "Славной" и "Русью". Автор сообщения приводит отрывок из повести: — "Они понимали — книги укрепят самодержавную власть царя, объединят вокруг Москвы завоеванные новые земли, разворачивают стремление людей к письменности и знаниям."

Но поскольку типографское дело в Москве развиться не смогло, то Федоров был вынужден покинуть его. В тексте произведения он покидает этот город со словами: "На Красной площади остановились, оглянулись, поклонились низко по сторонам: — "Прощай, Москва! Прощай, Кремль! Дай Бог вернуться на родную землю."

Среди домашних задач нужно было изучить, когда в Москве была издана первая книга, а также о ситуации в Москве 16 века. После этого Юстина обратилась к преподавательнице с просьбой не изучать это произведение. Учительница просьбу поддержала. В комментариях под сообщением разгорелась дискуссия. Преподаватели других школ пишут, что это произведение извлечено из программы.

"Никогда не читали его с детьми. Но в нашем учебнике тоже он есть, просто пропускаем", — рассказывает учительница Елена Каспиркевич. По ее словам, в действующей программе этого произведения нет, но оно есть в старом учебнике.

Однако остальные комментаторы объясняют, что некоторые классы до сих пор учатся по учебнику "Украинская литература" 2014 года выпуска. Соглашаются, что некоторые преподаватели действительно могут задавать это произведение детям. Подобная история произошла и в Винницкой области, пишет в комментарии Ольга Белецкая. Кроме того, по словам мамы ученика Екатерины, у ее сына в контрольной работе были вопросы по этому произведению.

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