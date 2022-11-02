Из российских книг будут делать туалетную бумагу: что придумали в Луцке (видео)

Книги приносили обычные жители Луцка — удалось собрать сотни килограмм

Избавляться от всего российского и аффилированного с россией — важный тренд в украинском обществе. Среди прочего оказалась и русская литература — ее успешно направляют на пользу обществу. Книги используют как макулатуру.

Так, в Луцке жители отдали русскую литературу со своих полок на благое дело — за 10 дней собрали более 600 кг. Многие книги — еще советского выпуска.

Но это не помешает их переработке. Бумажный материал из книг прессуют в кубики, а потом — отправляют на переработку в другие области. На заводах Украины из русской литературы сделают туалетную бумагу, стаканчики для кофе и другие полезные в быту вещи, рассказывают организаторы.

Отмечается, что средства, вырученные за макулатуру пойдут также на очень полезное дело — приобретение нужных вещей украинским защитникам. Украинцы идею оценили и даже выдвинули предложение по оформлению упаковки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что почти всех российских авторов убрали из программы по изучению литературы в школе. Остались только уроженцы Украины. Чтобы расширить свой кругозор можно поискать новых для себя авторов украинской литературы.