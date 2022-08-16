Из украинских учебников убрали российских писателей: осталось всего шесть уроженцев Украины

Вместо российских авторов школьники будут изучать шедевры мировых писателей

Министерство образования и науки на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину внесло изменения в программу изучения зарубежной литературы, исключив из нее произведения российских и белорусских авторов. Исключение сделали для родившихся в Украине авторов — речь о Николае Гоголе, Владимире Короленко, Михаиле Булгакове. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба Минобразования.

Так, в школьном курсе "Зарубежная литература" останутся произведения Гоголя и Короленко (по выбору учителя), а также произведение Булгакова "Собачье сердце". А в списке для дополнительного чтения для выбора учителем будут произведения Ильфа и Петрова (уроженцев Одессы — Ред.) "12 стульев" и Кузнецова (уроженца Киева — Ред.) "Бабий Яр". Этих авторов оставили, ведь их жизнь и творчество тесно связаны с Украиной. Кроме того, целесообразными для изучения признали произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

Вместо российских поэтов в школах теперь будут изучать шедевры мировой лирики (Пьер Ронсар "До того, как любовь в мир пришла…", Р. Бернс "Моя любовь…", Й.В. Гете "К моим песням…", Г.Г. Гейне "Когда настал чудесный май…", Адам Мицкевич "Неуверенность"). В обновленной программе зарубежной литературы вместо российских будут произведения еще таких писателей, как Лафонтена, Генри, Гавальды, Старка, Бойна, Шмитта и других.

Следует добавить, что такие программы, как "Литература (российская и зарубежная)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5-9 классов, программы русского языка для 10-11 классов вообще были изъяты из перечня рекомендованных для использования в образовательном процессе.

"Просмотр и обновление содержания учебных программ общего среднего образования – ответ на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины", – резюмировали в Министерстве образования.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие требования будут действовать для очного обучения в школах и вузах в условиях войны.