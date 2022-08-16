З українських підручників прибрали російських письменників: залишилося лише шість уродженців України

Замість російських авторів школярі вивчатимуть шедеври світових письменників

Міністерство освіти та науки на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну внесло зміни у програму вивчення зарубіжної літератури, вилучивши з неї твори російських та білоруських авторів. Виняток зробили для авторів, які народилися в Україні, — мова про Миколу Гоголя, Володимира Короленка, Михайла Булгакова. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомила пресслужба Міносвіти.

Так, у шкільному курсі "Зарубіжна література" залишаться твори Гоголя та Короленка (на вибір вчителя), а також твір Булгакова "Собаче серце". А у списку для додаткового читання для вибору вчителем будуть твори Ільфа та Петрова (уродженців Одеси — Ред.) "12 стільців" та Кузнецова (уродженця Києва — Ред.) "Бабин Яр". Цих авторів залишили, адже їх життя та творчість були тісно пов'язані з Україною. Крім того, доцільними для вивчення визнали твори кримськотатарського письменника Таїра Халілова.

Замість російських поетів у школах тепер вивчатимуть шедеври світової лірики (П’єр Ронсар "До того, як любов у світ прийшла…", Р. Бернс "Моя любов…", Й.В. Ґете "До моїх пісень…", Г. Гейне "Коли настав чудовий май…", Адам Міцкевич "Непевність"). В оновленій програмі зарубіжної літератури замість російських будуть твори ще й таких письменників, як Лафонтена, Генрі, Ґавальди, Старка, Бойна, Шмітта та інших.

Варто додати, що такі програми, як "Література (російська та зарубіжна)", "Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою" для 5-9 класів, програми російської мови для 10-11 класів взагалі були вилучені із переліку рекомендованих для використання в освітньому процесі.

"Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти – відповідь на виклики, що виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України", — резюмували у Міністерстві освіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які вимоги діятимуть для очного навчання у школах та вузах в умовах війни.