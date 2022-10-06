Бойкот российскому хламу: как в два клика проверить товар и определить спонсоров войны против Украины

Это поможет вам распознать тех, кто работает на рынке врага.

Вторжение россии на нашу территорию привело к тому, что люди по всему миру избегают русских продуктов, знаменитостей и даже латинской буквы "z". А по улицам Европы и Америки часто проходят митинги с призывом игнорировать все, что имеет отношение к стране-агрессора. Меседж таких забастовок элементарен – продолжая вести бизнес в России, компании питают военную машину и убивают больше украинских детей. Протестующие демонстрируют плакаты с надписями "Прекратите финансирование войны путина!", "Бойкотируйте бизнес с россией".

Не избежали критики и известные личности, которые любым образом поддержали агрессию россии, умалчивают о реальной ситуации или ведут пропаганду путинского режима. В интернет-сети они подвергаются публичному осуждению и массовому игнорированию со стороны бывших поклонников.

Сегодня мы поделимся с вами интернет-ресурсами, которые помогут вам определить, кто нашей стране друг, а кто враг. Просмотрев их, вы поймете, как перестать быть инвестором российской экономики. Таким образом, бизнес россии понесет убытки, что в свою очередь уменьшит количество вражеских ракет в нашу сторону.

Проверка брендов на причастность к россии с помощью бота

Boycott Russia – бот для проверки торговых марок, умеющий определять, продолжает ли определенная компания бизнес в россии, и стоит ли покупать ее товары. Этот бот создан на волонтерской основе и имеет цель привлечь внимание к, мягко говоря, недружественной политике россии по отношению к Украине. После того как вы впишете название компании, бот скажет, следует ли пользоваться ее услугами либо же марка не покинула россию. Здесь ежедневно добавляются новые бренды, названия которых впервые были вписаны пользователями.

Недавно в боте появилась новая функция, которая в противовес компании, полностью не вышедшей с рынка россии, предлагает ознакомиться с аналогами желаемой вами продукции. Следует обратить внимание, что база еще неполная, но наполняется и будет делать это дальше. Кроме обновления бота, разработчики сообщили, что им пользуются уже более 295 тыс. человек, осуществивших более 5 млн поисковых запросов.

Список публичных лиц, открыто поддержавших россию или промолчавших

В Украине создали сайт со списком артистов, блоггеров и политиков, поддерживающих войну против Украины. Сюда вносят тех медийных лиц, которые разделяют идеи президента россии или молча терпят войну и путинский режим, распространяют фейки в пользу рф, умалчивают действия агрессора и т.д.

Туда уже попали десятки украинских и российских звезд, в том числе ведущая Регина Тодоренко, певица Ани Лорак, ряд политиков и пророссийских блоггеров. Это своеобразная доска позора, где можно проверить своего кумира на адекватность.

Под каждым фото есть значок со ссылкой на аккаунт в Instagram или другую социальную сеть. Это дает вам возможность сразу перейти на страницу избранного.

Кем финансируется энергетический сектор России?

Международная экологическая организация The Sunrise Project, борющаяся с изменениями климата, создала проект для информационной борьбы с Россией. Сайт называется "putin100", на нем публикуется актуальная информация о компаниях и банках, поддерживающих российскую индустрию ископаемого топлива. Кроме того, здесь вы найдете аналитику облигаций акционеров, а также таблицу кредитных сумм банковских учреждений.

"Из-за войны путина в Украине давление на финансовые институты растет, и с каждым днем все больше финансистов прекращают вкладывать средства в россию. Но некоторые из крупнейших банков, особенно европейских, отказываются принимать какие-либо меры. Нам нужно обратить внимание на тех, кто молчит, и помочь покончить с путинской войной, навсегда прекратив ее финансирование", – призывают организаторы "putin100".

Кроме того, на сайте можно подписать петицию к лидерам ЕС, мировым правительствам и генеральным директорам крупных финансовых фирм. Петиция предусматривает запрет на импорт российской нефти, газа и угля, а также отказ от существующих активов. Это поможет ускорить мировой переход к чистой энергии и лишить Европу российскую зависимость.