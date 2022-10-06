Бойкот російському мотлоху: як у два кліки перевірити товар та визначити спонсорів війни проти України

Це допоможе вам розпізнати тих, хто працює на ринку ворога

Вторгнення росії на нашу територію призвело до того, що люди по всьому світу уникають російські продукти, знаменитостей та навіть латинську букву "z". А вулицями Європи та Америки часто проходять мітинги з закликом ігнорувати все, що причетне країни-агресорки. Меседж таких забастовок елементарний – продовжуючи вести бізнес у росії, компанії живлять військову машину та вбивають більше українських дітей. Протестувальники демонструють плакати на кшталт "Припиніть фінансування війни путіна!", "Бойкотуйте бізнес з росією".

Не уникнули критики й відомі особистості, що якимось чином підтримують агресію росії, замовчують реальну ситуацію або ведуть пропаганду путінського режиму. В інтернет-мережі вони зазнають публічного засудження та масового ігнорування зі сторони колишніх шанувальників.

Сьогодні ми поділимося з вами інтернет-ресурсами, що допоможуть вам визначити хто нашій країні друг, а хто ворог. Переглянувши їх, ви зрозумієте, як перестати бути інвестором російської економіки. Таким чином, бізнес росії зазнає збитків, що своєю чергою зменшить кількість ворожих ракет в наш бік.

Перевірка брендів на причетність до росії за допомогою бота

Boycott Russia — бот для перевірки торгових марок, який вміє визначати, чи продовжує певна компанія бізнес у рф, і чи варто купувати її товари. Цей бот створений на волонтерських засадах і має на меті привернути увагу до, м'яко кажучи, недружньої політики росії щодо України. Написавши назву компанії, бот скаже, чи варто з нею співпрацювати або користуватися її послугами. Тут щоденно додаються нові бренди, назви яких були вписані користувачами вперше.

Нещодавно у боті з’явилася нова функція, що на противагу компанії, яка повністю не вийшла з ринку росії, пропонує ознайомитися з аналогами бажаної продукції. Варто звернути увагу, що база ще неповна, але наповнюється і буде робити це надалі. Окрім оновлення бота, розробники повідомили, що ним користуються вже понад 295 тис. людей, які здійснили понад 5 млн пошукових запитів.

Список публічних осіб, що відкрито підтримали росію або промовчали

В Україні створили сайт з переліком артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну проти України. Сюди вносять тих медійних осіб, хто поділяє ідеї президента росії або мовчки толерує війну і путінський режим, поширює фейки на користь рф, замовчує дії агресора, тощо.

Туди вже потрапили десятки українських та російських зірок, зокрема ведуча Регіна Тодоренко, співачка Ані Лорак, низка політиків і проросійських блогерів. Це своєрідна дошка ганьби, де можна перевірити свого кумира на адекватність.

Під кожним фото є значок з посиланням на акаунт в Instagram або іншу соціальну мережу. Це дає вам можливість одразу перейти на сторінку вибраної особи.

Ким фінансується енергетичний сектор росії?

Міжнародна екологічна організація The Sunrise Project, що бореться зі змінами клімату, створила проєкт для інформаційної боротьби з росією. Сайт має назву "putin100", на ньому публікується актуальна інформація про компанії та банки, які підтримують російську індустрію викопного палива. Окрім того, тут ви знайдете аналітику облігацій акціонерів, а також таблицю кредитних сум банківських установ.

"Через війну путіна в Україні тиск на фінансові інститути зростає, і з кожним днем усе більше фінансистів припиняють вкладати кошти в росію. Але деякі з найбільших банків, особливо європейських, відмовляються вживати будь-яких заходів. Нам потрібно звернути увагу на тих, хто мовчить, і допомогти покласти край путінській війні, назавжди припинивши її фінансування", – закликають організатори "putin100".

Поза тим, на сайті можна підписати петицію до лідерів ЄС, світовим урядам та генеральним директорам великих фінансових фірм. Петиція передбачає заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, а також відмову від існуючих активів. Це допоможе прискорити світовий перехід до чистої енергії та позбавити Європу російської залежності.